Палермо, Италия, 25 марта 2022, 00:58 — REGNUM 24 марта сборная Италии под руководством Роберто Манчини потерпела поражение в матче со сборной Северной Македонии. Таким образом, сборная Италии пропустит чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
Основное время встречи завершилось со счетом 0:1, а единственный мяч на 90+2-й минуте встречи забил 29-летний нападающий «Аль-Фейхи» Александр Трайковски.
Статистика матча (Италия/Северная Македония)
Удары 32/4
Удары в створ 5/2
Владение 61%/39%
Угловые 16/0
Нарушения 14/13
Составы команд:
Италия: Доннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бастони, Манчини (Кьеллини, 90'), Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали, 77'), Инсинье (Распадори, 64'), Берарди (Педро, 89'), Иммобиле (Пеллегрини, 77').
Северная Македония: Димитревски, Муслиу, Алиоски, Ристовски, Велковски (Ристевски, 85'), Адеми (Ашковски, 58'), Барди, Чурлинов, Николов (Спировски, 58'), Трайковски, Ристовски (Миовски, 71').