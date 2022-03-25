Палермо, Италия, , 00:58 — REGNUM 24 марта сборная Италии под руководством Роберто Манчини потерпела поражение в матче со сборной Северной Македонии. Таким образом, сборная Италии пропустит чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Джорджо Кьеллини Nazionale Calcio

Основное время встречи завершилось со счетом 0:1, а единственный мяч на 90+2-й минуте встречи забил 29-летний нападающий «Аль-Фейхи» Александр Трайковски.

Статистика матча (Италия/Северная Македония)

Удары 32/4

Удары в створ 5/2

Владение 61%/39%

Угловые 16/0

Нарушения 14/13

Составы команд:

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Флоренци, Бастони, Манчини (Кьеллини, 90'), Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали, 77'), Инсинье (Распадори, 64'), Берарди (Педро, 89'), Иммобиле (Пеллегрини, 77').

Северная Македония: Димитревски, Муслиу, Алиоски, Ристовски, Велковски (Ристевски, 85'), Адеми (Ашковски, 58'), Барди, Чурлинов, Николов (Спировски, 58'), Трайковски, Ристовски (Миовски, 71').