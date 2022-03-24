Лиссабон, 25 марта, 2022, 00:58 — ИА Регнум. 24 марта в Порту на стадионе «Драгао» сборная Португалии по футболу в матче полуфинала отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала уверенную победу над сборной Турции со счетом 3:1.

Realmadrid.com Криштиану Роналду

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Отавиньо (15' Бернарду Силва), Диогу Жота (42' Отавиньо) и Матеус Лаос (90+4' Рафаэл Леау). Единственный мяч гостей на экваторе второго тайма забил центрфорвард «Лилля» Бурак Йылмаз после передачи Дженгиза Ундера.

Статистика матча (Португалия/Турция)

Удары 16/12

Удары в створ 7/5

Владение 59%/41%

Угловые 2/1

Нарушения 14/14

Составы команд:

Португалия: Диогу Кошта, Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88'), Жозе Фонте, Диогу Далот, Данилу Перейра, Жоау Моутиньо (Матеус Луис, 88'), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Вильям Карвалью, 81'), Отавиньо (Рафаэл Леау, 88'), Диогу Жота (Жоау Феликс, 71'), Криштиану Роналду.

Турция: Угурджан Чакыр, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Озан Кабак, Зеки Челик (Юсуф Языджи, 80'), Хакан Чалханоглу, Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90'), Оркун Кекчю (Дорукхан Токоз, 80'), Керем Актюркоглу (Энес Унал, 66'), Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз.