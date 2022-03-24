Могадишо, 25 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Не менее 48 человек погибли в результате теракта в городе Беледвейне в Сомали, сообщил глава провинции Хиршабелле Али Гулаве Хуссейн в ходе пресс-конференции.

Город в Сомали

Он уточнил, что атака террористов произошла 23 марта. По его словам, погибли 48 человек, еще 108 получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала городская инфраструктура. Кроме того, Хуссейн привел в повышенную боевую готовность силовиков региона в связи с террористическими атаками и подготовкой к выборам в стране.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы заявили, что целью атаки были чиновники города, которые готовились к выборам в Сомали.