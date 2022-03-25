Рим, 25 марта 2022, 00:49 — REGNUM Целью спецоперации России на Украине «является не только попытка подчинить независимую страну Украину», заявил 24 марта президент Италии Серджо Маттарелла.
Атака идет «на самые основы демократии», которая возродилась в середине 20 века после победы над нацизмом и фашизмом, на права и свободы этой демократии, полагает Маттарелла.
Представители всех партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны направили на Украину значительные объемы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.
Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 67 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.