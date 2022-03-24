Рим, 25 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Целью спецоперации России на Украине «является не только попытка подчинить независимую страну Украину», заявил 24 марта президент Италии Серджо Маттарелла.

Quirinale.it Президент Италии Серджо Маттарелла

Атака идет «на самые основы демократии», которая возродилась в середине 20 века после победы над нацизмом и фашизмом, на права и свободы этой демократии, полагает Маттарелла.

Представители всех партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны направили на Украину значительные объемы оружия, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 67 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.