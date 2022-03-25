Кишинёв, , 00:40 — REGNUM 24 марта в Кишиневе на стадионе «Зимбру» сборная Молдовы в матче финала борьбы за выживание в Лиге Наций УЕФА потерпела поражение от сборной Казахстана. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе хозяев на 45+1-й минуте забил 23-летний опорный полузащитник Ион Николаэску после передачи Иоан-Калина Ревенко. На 63-й минуте Сергей Малый сравнял счет — 1:1. Через шестнадцать минут центральный защитник сборной Молдовы Вячеслав Посмак срезал мяч в свои ворота и принес сборной Казахстана волевую победу — 1:2.

Составы команд:

Молдова: Станислав Намашко, Вадим Болохан, Вячеслав Посман, Даниэл Думбравану, Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Михаил Плэтикэ (Раду Гынсарь, 76'), Иоан-Калин Ревенко, Вадим Раца, Ион Николаэску, Михаил Каймаков.

Казахстан: Игорь Шацкий, Сергей Малый, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Александр Марочкин, Марат Быстров, Асхат Тагыберген (Абзал Бейсебеков, 84'), Думан Нарзилдаев (Айбол Абикен, 46'), Владислав Васильев (Айбар Жаксылыков, 65'), Алексей Щеткин (Роман Муртазаев, 64'), Бахтиер Зайнутдинов.