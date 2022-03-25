Тбилиси, , 01:19 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 24 марта на своей странице в соцсети призвал грузинские власти присвоить звание национального героя убитому на днях на территории Украины грузинскому боевику.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Саакашвили, любое будущее патриотическое правительство Грузии обязательно присвоит ему звание национального героя Грузии.

«Мой друг Бахва Чикобава вывез из осажденного города под обстрелом четырёх раненых воинов, мой близкий друг Георгий Купарашвили был далеко от них. Бахва спас их жизни и погиб при взрыве на обратном пути, этот человек определенно станет национальным героем Украины, но любое дальнейшее патриотическое правительство Грузии обязательно присвоить ему звание национального героя Грузии. Я пожелал моему брату Георгию Купарашвили скорейшего выздоровления и очень долгой жизни перед лицом врага», — написал Саакашвили.

Бахва Чикобава был убит 19 марта в Мариуполе. Он был участником всех вооружённых конфликтов на территории Грузии, а в последние годы служил на Украине в полку специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его тело пока не может быть передано из-за продолжающихся боёв.

Напомним, что отряд грузинских боевиков воюет в Донбассе начиная с 2014 года. В настоящее время известно по меньшей мере о девяти убитых боевиках.