Рим, , 00:37 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги совершенно напрасно говорит о том, что страна «поддерживает членство Украины в ЕС», заявил 24 марта лидер партии «Действие» Карло Календа.

Карло Календа UK in Italy

Украина не готова к членству в ЕС, ее принятие было бы невозможно и до начала нынешних событий, а теперь невозможно тем более, потому что грозит войной с Россией, отметил он.

Кроме того, принимать в ЕС Украину — значит делать Евросоюз менее сплоченным, однажды такую «вопиющую ошибку» уже совершили, принял в союз страны Восточной Европы, сказал Календа.