Белград, , 15:46 — REGNUM В Белграде 24 марта в день годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против СР Югославии прошла большая акция протеста против действий НАТО. Участники митинга одновременно выразили и поддержку России и ее гражданам, передают сербские СМИ.

Митинг в Белграде Никола Косович © ИА REGNUM

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В день начала агрессии НАТО участники митинга напомнили о том, что «хорошо помнят, кто Сербии друг, а кто враг, и что не допустят оккупации со стороны «западных нацистов» и предательства братского русского народа», сообщил портал Србин.инфо.

Митингующие собрались у здания Генштаба Армии Сербии, а потом направились к посольствам Белоруссии и России, распевая патриотические сербские и русские песни.

Напомним, что 4 марта в Белграде прошел большой митинг в поддержку России, в котором приняло участие около 10 тысяч человек.