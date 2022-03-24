Рим, 25 марта, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Итальянское популистское «Движение 5 звезд» выступает против увеличения военных расходов страны, с таким заявлением выступил 24 марта лидер партии экс-премьер Джузеппе Конте.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что Италии следует выполнить нормативы НАТО и увеличить долю военных расходов до 2% ВВП.

Компромисс с популистами внутри правящей коалиции будет найден, уверен в свою очередь лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.