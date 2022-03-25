Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Обвинения в совершении киберпреступлений были предъявлены четырём гражданам России министерством юстиции США. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба американского ведомства.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что министерством юстиции были обнародованы два обвинительных заключения в отношении четырёх ответчиков. Все обвиняемые являются гражданами России.

По версии следствия, обвиняемые якобы принимали непосредственное участие к кибератакам на мировой энергетический сектор. Речь идёт о серии кибератак, которые были зафиксированы в период с 2012 по 2018 год. Уточняется, что ответчики якобы работали на правительство России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в ответ на заявления президента США Джозефа Байдена о кибератак, организованных Москвой, ответил, что Россия не занимается бандитизмом, в отличие от США и стран Запада.

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