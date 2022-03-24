Москва, 25 марта, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Предложение главы НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко не платить за газ российскому холдингу Газпром нереализуемо и приведет лишь к прекращению поставок. Такое мнение 24 марта высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Mpe.kmu.gov.ua Глава Нафтогаза Юрий Витренко

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»Глава НАК «Нафтогаз» Витренко хочет придумать такую схему, чтобы и газ получать, и России денег не платить», — заявил эксперт.

По сути, «Витренко держит Газпром и вообще всех за дураков», считает Юшков.

Он предлагает ввести санкции против России и Газпрома, не платить им денег за поставляемый газ, но при этом почему-то предполагает, что Россия будет и далее послушно поставлять газ, считает эксперт.

«Безусловно, это предложение — глупость. Потому что это будет являться нарушением контракта. Газпром потребует предоплату, далее, если ее не будет, не будет и газа. На какую сумму покупатель совершит предоплату, на такую и будет поставлен газ», — отметил политолог.

Если деньги не будут приходить на счета Газпрома, именно на счета холдинга, а не какие-то эскроу-счета, то и энергоносители поступать не будут.

«Как вообще Витренко себе это представляет? Он выйдет к европейским политикам, коммерческим фирмам и скажет — не платите за газ, переводите его на эскроу-счета?», — задаётся вопросом Юшков.

«Европейцы должны чётко понимать: нет денег — нет газа. И отговорки в виде эскроу-счетов будут восприниматься как нарушение коммерческого контракта и газ поставляться не будет. Если компаниям запрещают политическим решением закупать российский газ, то об этом нужно объявить открыто. Если в Европе будет принят закон, запрещающий оплату поставляемого газа на счета Газпрома, то Россией это будет воспринято как санкции, как запрет на поставку газа, мы будем считать, что у нас газ украли, и перекроем поставки по всем направлениям — СП-1, Турецкий поток и т.д.», — пояснил политолог.

Напомним, что глава Национальной акционерной компании Украины «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал европейцев выплачивать деньги за поставляемый в Европу газ не на счета Газпрома, а на специальные эскроу-счета, к которым у холдинга не будет доступа.