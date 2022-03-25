Рим, , 00:23 — REGNUM Правительство Италии «осознаёт» возможный дальнейший рост инфляции в стране из-за повышения цен на целый ряд сырьевых товаров, заявил 24 марта министр экономики Даниэле Франко.

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Власти уже направили 19 млрд евро на смягчение негативного эффекта от роста цен на сырье, сумма может быть при необходимости увеличена, добавил он.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти.