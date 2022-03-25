Белград, , 00:47 — REGNUM После решения сепаратистских властей в Приштине сменить председателя Основного суда в Митровице Лиляну Стеванович «Брюссельское соглашение перестало существовать». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 24 марта.

Александр Вучич Predsednik.rs

По мнению Вучича, премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти «решил напасть на сербов».

«Курти намерен нарушить мир в Косово и Метохии, он своими решениями нападает на сербский народ, где бы он не проживал — на юге или на севере Косово и Метохии», — заявил Вучич на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вучич отметил, что Сербия, несмотря ни на что, останется со своим народом.

Напомним, что ранее Судебный совет в Приштине сменил председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стеванович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем.