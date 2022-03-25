Рим, , 00:16 — REGNUM МИД Италии 24 марта напомнил гражданам страны «об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженном конфликте».

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя «информацию некоторых СМИ о возможном участии граждан в конфликте на Украине», в МИД отметили, что «категорически не советуют» ехать в эту страну.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 67 тысяч жителей Украины. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.