Мадрид, 25 марта, 2022, 00:13 — ИА Регнум. 51-летний испанский специалист Луис Энрике и главный тренер сборной Испании Луис Энрике может уйти из сборной после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 24 марта сообщило издание Marca.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Испании перед началом серии пенальти

По информации источника, в качестве кандидатов на замену Энрике Королевская испанская футбольная федерация рассматривает наставника «Атлетика» Марселино Тораля и экс-тренера «Барселона» Эрнесто Вальверде.

Луис Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Под руководством испанского тренера «красная фурия» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года.