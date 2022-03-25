Лондон, , 00:12 — REGNUM Руководство «Ньюкасла» планирует в ближайшее летнее трансферное окно продать 28-летнего атакующего полузащитника сборной Парагвая Мигеля Алмирона. Об этом 24 марта сообщило издание Football Insider.

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В текущем сезоне Мигель Алмирон принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле полузащитник провел 1138 минут.

Алмирон выступает за «Ньюкасл» с 31 января 2019 года после перехода из «Атланты» за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость парагвайского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.