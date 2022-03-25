Рим, , 00:10 — REGNUM На территорию Италии въехали около 67 тысяч беженцев с Украины, сообщила 24 марта глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

Италия

В последние дни поток сократился с 3−4 тысяч человек сутки до 1600, об аналогичном сокращении сообщают и из других стран ЕС, при этом «все готовы к тому, что поток вновь увеличится», отметила она.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. Часть из них направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации. На прием беженцев выделено 500 млн евро.