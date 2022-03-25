Приштина, , 00:38 — REGNUM Судебный совет в Приштине сменил председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стефанович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом 24 марта сообщили сербские СМИ.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение Судебного совета последовало за призывом министра юстиции сепаратистского Косово Альбулены Хаджию применить против Лиляны Стефанович соответствующие меры.

«Что касается участия президента Основного суда во встрече с Вучичем, я сожалею из-за этого, так как я считаю, что судьи и председатели судов должны вести себя в соответствии с профессиональным и моральным кодексом, и каждое участие в подобных встречах является нарушением этого кодекса», — сказала Хаджию.

Напомним, что ранее косовские сербы во время встречи с президентом Вучичем 22 марта высказали свое недовольство тем, что сепаратистские власти в Приштине не разрешают гражданам, имеющим сербские паспорта, организовать на территории края голосование на президентских и парламентских выборах 3 апреля.