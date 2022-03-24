Приштина, Сербия, 25 марта, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Судебный совет в Приштине сменил председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стефанович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом 24 марта сообщили сербские СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Решение Судебного совета последовало за призывом министра юстиции сепаратистского Косово Альбулены Хаджию применить против Лиляны Стефанович соответствующие меры.

«Что касается участия президента Основного суда во встрече с Вучичем, я сожалею из-за этого, так как я считаю, что судьи и председатели судов должны вести себя в соответствии с профессиональным и моральным кодексом, и каждое участие в подобных встречах является нарушением этого кодекса», — сказала Хаджию.

Напомним, что ранее косовские сербы во время встречи с президентом Вучичем 22 марта высказали свое недовольство тем, что сепаратистские власти в Приштине не разрешают гражданам, имеющим сербские паспорта, организовать на территории края голосование на президентских и парламентских выборах 3 апреля.