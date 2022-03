Лондон, , 00:00 — REGNUM Британская рок-группа Blossoms представляют новый сингл, который, по их словам, «звучит как Dire Straits, Джордж Майкл и Пол Саймон и Арта Гарфункеля». Об этом 24 марта рассказал портал NME.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Фронтмен Том Огден поделился подробностями о треке The Sulking Poet, который вышел 24 марта, а затем поделился кадрами из студии. Огден сказал, что название пришло с «фан-страницы Blossoms, на которой меня называли поэтом».

Она следует за предыдущими синглами Ode To NYC, Care For и заглавной композицией из предстоящего нового альбома Ribbon Around The Bomb.

