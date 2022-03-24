Тбилиси, 25 марта, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия явлется демократическим првовым государством, имеющим единство ценностей с НАТО и ЕС, сообщает 24 марта gov.ge.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили на открытие командно-штабных учений НАТО в Грузии

Он сказал об этом на открытии командно-штабных учений НАТО в Грузии, состоявшемся в совместном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия.

«Грузия — демократическое государство, основанное на верховенстве закона, которое связано с нашими партнёрами и Североатлантическим альянсом. Мы много раз доказывали это своими демократическими реформами и нашим вкладом в глобальную безопасность. Обращение с заявкой о вступлении в ЕС является выражением стремления к этим общим ценностям и культурной самобытности», — заявил премьер-министр.