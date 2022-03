Лондон, , 23:55 — REGNUM Британская рок-группа The Vaccines вернулась с анонсом своем будущего мини-альбома Planet Of The Youth и поделилась вступительной песней Disaster Girl. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа The Vaccines The Line Of Best Fit

Disaster Girl — это вторая песня из нового релиза The Vaccines, следующая за синглом Thunder Fever, выпущенным в феврале.

Planet Of The Youth последует за пятым альбомом группы Back In Love City, вышедшего осенью 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: The Range анонсировали первый за шесть лет альбом