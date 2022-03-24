The Vaccines анонсировали новый мини-альбом с синглом Disaster Girl
Лондон, 24 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Vaccines вернулась с анонсом своем будущего мини-альбома Planet Of The Youth и поделилась вступительной песней Disaster Girl. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.
The Line Of Best Fit
Группа The Vaccines
Disaster Girl — это вторая песня из нового релиза The Vaccines, следующая за синглом Thunder Fever, выпущенным в феврале.
Planet Of The Youth последует за пятым альбомом группы Back In Love City, вышедшего осенью 2021 года.