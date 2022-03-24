Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM Сет Роген и Билл Мюррей присоединились к проекту полнометражной комедии «Быть смертным» (Being Mortal), которая станет дебютной режиссёрской работой комика Азиза Ансари. Об этом 24 марта сообщил портал Deadline.

Билл Мюррей Sachyn

Отмечается, что Ансари не только выступит в качестве режиссёра и сценариста картины, но и исполнит в ней одну из ролей. В основу сценария легла известная научно-популярная книга хирурга и писателя Атула Гаванде «Все мы смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина». Съёмки картины начнутся в апреле 2022-го, премьера состоится в 2023 году.

Для справки: Азиза Ансари известен прежде всего как исполнитель роли Тома Хэверфорда в сериале «Парки и зоны отдыха» телеканала NBC. Он также снялся в фильмах и сериалах «Мастер не на все руки» (Netflix), «Звери» (HBO), «Успеть за 30 минут», «Типа крутой охранник» и других.

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