Билл Мюррей и Сет Роген снимутся в комедии «Быть смертным»
Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Сет Роген и Билл Мюррей присоединились к проекту полнометражной комедии «Быть смертным» (Being Mortal), которая станет дебютной режиссёрской работой комика Азиза Ансари. Об этом 24 марта сообщил портал Deadline.
Отмечается, что Ансари не только выступит в качестве режиссёра и сценариста картины, но и исполнит в ней одну из ролей. В основу сценария легла известная научно-популярная книга хирурга и писателя Атула Гаванде «Все мы смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина». Съёмки картины начнутся в апреле 2022-го, премьера состоится в 2023 году.
Для справки: Азиза Ансари известен прежде всего как исполнитель роли Тома Хэверфорда в сериале «Парки и зоны отдыха» телеканала NBC. Он также снялся в фильмах и сериалах «Мастер не на все руки» (Netflix), «Звери» (HBO), «Успеть за 30 минут», «Типа крутой охранник» и других.