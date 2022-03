Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Продюсер Джеймс Хинтон анонсировал свой первый за шесть лет альбом проекта The Range под названием Mercury и поделился новым синглом Ricercar. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

После возвращения в январе с синглом Bicameral, The Range представили второй трек под названием Ricercar.

Хинтон сказал о новом треке: «Ricercar — буквально — «искать». В музыкальном контексте «Ricercar» — это прелюдия, которая как бы задает картину последующего произведения. Впервые я услышал о концепции «ричеркара» в биографии Баха, который зашифровал свое собственное имя в произведении (в то время H было взаимозаменяемым названием для си-бемоль)».

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Lykke Li представила сингл No Hotel