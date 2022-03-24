Донецк, , 23:46 — REGNUM Донецк и Горловка обстреляны вечером 24 марта украинскими боевиками из артиллерийских орудий, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

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В Горловке ВСУ в 17:40 мск обстреляли посёлок шахты имени Изотова из артиллерии калибра 122 мм, выпустив восемь снарядов со стороны населённого пункта Дзержинск.

Кировский район Донецка ВСУ обстреляли в 21:42 мск из населённого пункта Красногоровка, выпустив по городу восемь снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в 17:00 мск из артиллерии калибра 122 мм ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский, выпустив со стороны населённого пункта Новолуганское пять снарядов.

В 18:05 мск украинские боевики открыли огонь по посёлку Озеряновка, сделав 70 выстрелов из БМП-2 со стороны населённого пункта Троицкое.

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