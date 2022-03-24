Саранск, 24 марта, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В Мордовии прокуратура провела проверку по коллективным обращениям жителей рабочего поселка Тургенево в отношении МП «Тургеневожилкомхоз», которая отвечает за управление, содержание и обслуживание 28 многоквартирных домов в поселке. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

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Было установлено, что предприятие нарушает Жилищный кодекс РФ и ненадлежащим образом выполняет обязанности по содержанию общего имущества домов.

В частности, объемы тепловой энергии, которые были выставлены потребителям на оплату с начала завершающегося отопительного периода, были завышены по сравнению с показателями общедомовых приборов учета. Также были выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки в отношении директора МП было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения директору был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

Кроме того, жителям поселка был произведен перерасчет излишней платы за тепловую энергию на общую сумму 1,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области жители деревни Судино в Ростовском районе требуют пересчитать плату за отопление. Из-за коммунальной аварии у них не было тепла с начала отопительного сезона и до конца ноября.

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