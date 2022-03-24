Лос-Анджелес, США, , 23:41 — REGNUM Том Круз не позволил Paramount Pictures запустить проект сериала на основе фильмов «Миссия невыполнима». Об этом 24 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай

Отмечается, что поскольку «Миссия невыполнима» является одной из самых успешных кинофраншиз компании, она хотела создать на её основе шоу для онлайн кинотеатра Paramount Plus. Однако Круз, имеющий большой творческий контроль над этой франшизой, заблокировал реализацию проекта. К сожалению, издание не сообщило подробности об этом несостоявшемся сериале, а также о причинах, по которым актёр принял такое решение.

Напомним, в январе 2022 года компании Paramount Pictures и Skydance объявили о решении перенести премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима 7» на июль 2023 года. Снимает картину режиссёр Кристофер МакКуорри.

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