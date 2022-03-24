Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Том Круз не позволил Paramount Pictures запустить проект сериала на основе фильмов «Миссия невыполнима». Об этом 24 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри

Отмечается, что поскольку «Миссия невыполнима» является одной из самых успешных кинофраншиз компании, она хотела создать на её основе шоу для онлайн кинотеатра Paramount Plus. Однако Круз, имеющий большой творческий контроль над этой франшизой, заблокировал реализацию проекта. К сожалению, издание не сообщило подробности об этом несостоявшемся сериале, а также о причинах, по которым актёр принял такое решение.

Напомним, в январе 2022 года компании Paramount Pictures и Skydance объявили о решении перенести премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима 7» на июль 2023 года. Снимает картину режиссёр Кристофер МакКуорри.