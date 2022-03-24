Лондон, , 23:40 — REGNUM Британский поп-музыкант Гарри Стайлс анонсировал свой третий сольный альбом Harry's House, который выйдет в мае. Об этом бывший участник One Direction рассказал в своих социальных сетях 23 марта.

Гарри Стайлз анонсировал новый альбом The Line Of Best Fit

Гарри Стайлс объявил название, дату выхода и обложку своего третьего сольного альбома Harry's House. Релиз назначен на 20 мая.

Harry's House последует за альбомом 2019 года Fine Line и, согласно пресс-релизу, будет включать 13 треков.

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