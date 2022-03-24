Лондон, 24 марта, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Британский поп-музыкант Гарри Стайлс анонсировал свой третий сольный альбом Harry's House, который выйдет в мае. Об этом бывший участник One Direction рассказал в своих социальных сетях 23 марта.

The Line Of Best Fit Гарри Стайлз анонсировал новый альбом

Гарри Стайлс объявил название, дату выхода и обложку своего третьего сольного альбома Harry's House. Релиз назначен на 20 мая.

Harry's House последует за альбомом 2019 года Fine Line и, согласно пресс-релизу, будет включать 13 треков.