Тбилиси, 25 марта, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Президент, премьер-министр и глава парламента Грузии Саломе Зурабишвили, Ираклий Гарибашвили и Шалва Папуашвили приняли участие в открытии проходящих на территории страны командно-штабных учений НАТО, сообщает 24 марта gov.ge.

Gov.ge Открытие командно-штабных учений НАТО в Грузии

Премьер Гарибашвили подчеркнул важность командно-штабных учений НАТО-Грузия с точки зрения усиления готовности сил обороны, улучшения управления и взаимодействия с Североатлантическим альянсом и отметил, что эти учения являются еще одним наглядным доказательством сильной политической и практической поддержки НАТО Грузии.

«Все этапы подготовки учений НАТО-Грузия-2022 от планирования до оценки выполняются нашими военными в соответствии со стандартами НАТО. Это ещё раз подтверждает высокую квалификацию и профессионализм нашей армии и в данном случае ее руководства. Это результат нашей долгосрочной и систематической оборонной политики, которая направлена на то, чтобы иметь наиболее подготовленную, современную сильную армию, которая будет эффективно защищать свободу и безопасность нашей страны. Я хотел бы с гордостью сказать, что сегодня наша армия сильнее и более совместима с НАТО, чем когда-либо… На протяжении многих лет вместе с нашими многочисленными партнерами мы защищали и защищали мир во всем мире», — сказал премьер-министр.

Гарибашвили ещё раз поблагодарил «международных партнёров» за их значительные усилия по преобразованию сил обороны Грузии и повышению их обороноспособности.

Информационную презентацию об учениях НАТО-Грузия 2022 представил участникам командующий объединенным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия полковник Давид Гагуа. В мероприятии приняли участие помощник генерального секретаря НАТО по разведке и вопросам безопасности Дэвид Каттлер, заместитель начальника сухопутного командования НАТО генерал-лейтенант Никола Дзанели, директор Управления безопасности международного военного сотрудничества НАТО генерал-майор Франческо Диела, директор Отдела совместной безопасности международной военной службы НАТО, руководитель учебного центра Объединенных сил НАТО генерал-майор Норберт Вагнер, министр обороны Грузии Дшуаншер Бурчуладзе, командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили, глава Службы внешней разведки Грузии Шалва Ломидзе.

Участники мероприятия прослушали видеообращения Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

Учения НАТО-Грузия-2022 — это командно-штабные учения, которые включают компьютерную подготовку и не являются полевыми учениями. Во время учений участники развивают навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, и делятся знаниями и опытом друг с другом. Планирование и обучение персонала продолжается с 2020 года. Это третье учение в цикле учений НАТО-Грузия, которое проводится раз в три года. В многонациональных учениях принимают участие более 20 стран-членов НАТО и стран-партнеров.