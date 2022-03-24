Челябинск, , 23:38 — REGNUM Житель Челябинской области задержан в областном центре по подозрению в краже мобильного телефона у ребёнка, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Рене Магритт. Вор. 1927

Накануне, 23 марта, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в посёлке Новосинеглазово во дворе дома 61 по улице Пугачева задержала мужчину, которого заподозрили в краже мобильника.

«К прибывшим росгвардейцам обратился мужчина, — сообщили в ведомстве. — Он указал на гражданина и пояснил, что тот похитил сотовый телефон известной марки у его сына, который находился на детской площадке».

Задержанный оказался ранее судимым жителям села Боровое Октябрьского района. По его словам, телефон он уже продал. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области продавщица мёда обокрала пенсионерку