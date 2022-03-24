Челябинск, 24 марта, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Житель Челябинской области задержан в областном центре по подозрению в краже мобильного телефона у ребёнка, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Рене Магритт. Вор. 1927

Накануне, 23 марта, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в посёлке Новосинеглазово во дворе дома 61 по улице Пугачева задержала мужчину, которого заподозрили в краже мобильника.

«К прибывшим росгвардейцам обратился мужчина, — сообщили в ведомстве. — Он указал на гражданина и пояснил, что тот похитил сотовый телефон известной марки у его сына, который находился на детской площадке».

Задержанный оказался ранее судимым жителям села Боровое Октябрьского района. По его словам, телефон он уже продал. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.