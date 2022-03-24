Лос-Анджелес, США, 24 марта 2022, 23:35 — REGNUM Американский поп-музыкант Омар Аполло представил пятую композицию из своего дебютного альбома IVORY под названием Tamagotchi, продюсерами которой выступили Фаррелл Уильямс и Чед Хьюго. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певец Омар Аполло
Певец Омар Аполло
The Line Of Best Fit

Tamagotchi следует за Killing Me, который вышел в начале марта и был спродюсирован музыкантами Фарреллом Уильямсом и Чедом Хьюго в Майами в 2021 году.

IVORY последует за его проектом 2020 года Apolonio, в него также войдут совместная работа с Дэниелом Сезаром Invincible и Go Away. Дебютный альбом Омара Аполло IVORY выйдет 8 апреля на лейбле Warner Records.

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