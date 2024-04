Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Американский поп-музыкант Омар Аполло представил пятую композицию из своего дебютного альбома IVORY под названием Tamagotchi, продюсерами которой выступили Фаррелл Уильямс и Чед Хьюго. Об этом 23 марта рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Певец Омар Аполло

Tamagotchi следует за Killing Me, который вышел в начале марта и был спродюсирован музыкантами Фарреллом Уильямсом и Чедом Хьюго в Майами в 2021 году.

IVORY последует за его проектом 2020 года Apolonio, в него также войдут совместная работа с Дэниелом Сезаром Invincible и Go Away. Дебютный альбом Омара Аполло IVORY выйдет 8 апреля на лейбле Warner Records.