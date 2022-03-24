Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Президент США Джо Байден считает, что ему повезет, если его предшественник Дональд Трамп примет участие в президентских выборах в 2024 году, сообщает 24 марта Reuters.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Во время саммита НАТО журналисты поинтересовались у Байдена, опасается ли он, что Трамп может вновь занять Белый дом и свести на нет усилия США и альянса по противостоянию России.

Американский лидер ответил, что ему бы «очень повезло», если бы на следующих выборах его противником вновь стал Трамп. При это Байден не объяснил, почему именно.