Москва, , 00:59 — REGNUM Добровольцы, в т.ч. иностранцы, могут принять участие в спецоперации по денацификации Украины. Об этом 24 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Часто приходится слышать о привлечении добровольцев в качестве дополнительной военной силы для проведения специальной военной операции. И часто эту идею отвергают сразу же, не рассмотрев по сути», — заявил эксперт.

По словам политолога, использование добровольцев или союзных добровольческих сил — это сложившаяся международная практика.

«Израиль использовал в своих целях правохристианские силы Саада Хаддада в Ливане, Иран — набирал хазарейцев в Афганистане для боевых действий в Сирии в составе проиранских сил», — отметил политолог.

Помимо большого количества желающих в самой России выступить в качестве добровольцев, наверняка Россию захочет поддержать и большое количество иностранных граждан, считает политолог.

«Не стоит бояться имиджевых или репутационных потерь. После начала спецоперации 24 февраля мы живем в новых геополитических условиях, когда это уже не имеет такого значения, как ранее», — заключил политолог.

Напомним, что президент России Владимир Путин еще 11 марта дал согласие на участие добровольцев в спецоперации ВС РФ на Украине. 24 марта политик Олег Царев написал с своём телеграм-канале о том, что вопрос с направлением и набором добровольцев для участия в боевых действиях решён.