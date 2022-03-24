Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Американские штаты Аризона и Оклахома одобрили законопроект, запрещающий трансгендерным подросткам участвовать в женских спортивных соревнованиях. проект закона «О сохранении женского спорта» вызвал горячие споры между республиканцами и демократами, передаёт 24 марта Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается также, что штат Аризона принял закон, запрещающий врачам проводить операции по изменению пола несовершеннолетним. Оба законопроекта теперь должны подписать губернаторы.

На сегодняшний день Соединённые Штаты разделились во мнении о том, насколько справедливо допускать трансгендеров к участию в спортивных мероприятиях на школьном и университетском уровне.

Напомним, ранее победа транс-женщины Лии Томас на дистанции в 500 метров вольным стилем во время финала американского университетского чемпиона NCAA, в котором среди прочих участвуют спортсмены из сборной США, спровоцировала протесты. Во время чемпионата зрители вынесли на трибуны баннеры с надписью «Спасите женский спорт». Случай с Томас стал лишь одним из многих инцидентов, когда биологический мужчина победил биологическую девушку во время соревнований в США.