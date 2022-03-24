Вашингтон, 24 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Американские штаты Аризона и Оклахома одобрили законопроект, запрещающий трансгендерным подросткам участвовать в женских спортивных соревнованиях. проект закона «О сохранении женского спорта» вызвал горячие споры между республиканцами и демократами, передаёт 24 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сообщается также, что штат Аризона принял закон, запрещающий врачам проводить операции по изменению пола несовершеннолетним. Оба законопроекта теперь должны подписать губернаторы.

На сегодняшний день Соединённые Штаты разделились во мнении о том, насколько справедливо допускать трансгендеров к участию в спортивных мероприятиях на школьном и университетском уровне.

Напомним, ранее победа транс-женщины Лии Томас на дистанции в 500 метров вольным стилем во время финала американского университетского чемпиона NCAA, в котором среди прочих участвуют спортсмены из сборной США, спровоцировала протесты. Во время чемпионата зрители вынесли на трибуны баннеры с надписью «Спасите женский спорт». Случай с Томас стал лишь одним из многих инцидентов, когда биологический мужчина победил биологическую девушку во время соревнований в США.