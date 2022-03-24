Лондон, 24 марта 2022, 23:29 — REGNUM Британская альтернативная рок-группа Placebo в своих социальных сетях объявила, что их концерты в честь выхода альбома Never Let Me Go будут «без телефонов». Об этом 23 марта сообщил портал The Line Of Best Fit.
Placebo анонсировали пять «закрытых» концертов в Париже, Берлине, Амстердаме, Брюсселе и Лондоне в честь выхода своего первого за восемь лет альбома Never Let Me Go. Группа вышла к своим слушателям с заявлением, в котором они сообщили, что на закрытых концертах будет запрещено использование телефонов и записывающих устройств, чтобы сделать их «свободными от телефонов» в целях атмосферы.
Согласно заявлению, телефоны и записывающие устройства будут помещены в «индивидуальные чехлы Yondr, которые будут открыты в конце мероприятия». Люди смогут получить доступ к устройствам в «специально отведенных местах для использования телефонов в месте проведения мероприятия».
«Любой, кто будет замечен за использованием устройства во время выступления, будет вежливо выпроводим охраной из зала», — добавили в Placebo. «Мы ценим ваше сотрудничество в создании атмосферы, свободной от телефонов».
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