Британская альтернативная рок-группа Placebo в своих социальных сетях объявила, что их концерты в честь выхода альбома Never Let Me Go будут «без телефонов». Об этом 23 марта сообщил портал The Line Of Best Fit.

Концерт группы Placebo Arek Olek

Placebo анонсировали пять «закрытых» концертов в Париже, Берлине, Амстердаме, Брюсселе и Лондоне в честь выхода своего первого за восемь лет альбома Never Let Me Go. Группа вышла к своим слушателям с заявлением, в котором они сообщили, что на закрытых концертах будет запрещено использование телефонов и записывающих устройств, чтобы сделать их «свободными от телефонов» в целях атмосферы.

Согласно заявлению, телефоны и записывающие устройства будут помещены в «индивидуальные чехлы Yondr, которые будут открыты в конце мероприятия». Люди смогут получить доступ к устройствам в «специально отведенных местах для использования телефонов в месте проведения мероприятия».

«Любой, кто будет замечен за использованием устройства во время выступления, будет вежливо выпроводим охраной из зала», — добавили в Placebo. «Мы ценим ваше сотрудничество в создании атмосферы, свободной от телефонов».

