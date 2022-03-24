Токио, , 23:28 — REGNUM В качестве издателя анонсированной VR-игры Ruins Magus, которую разрабатывает японская студия CharacterBank, выступит новая компания Mastiff. Об этом 24 марта сообщает портал Gematsu.

Виртуальная реальность

Ролевая VR-игра выйдет на ПК (Steam и Meta Quest) весной 2022 года. Проект выполнен в жанре фэнтези и аниме-стилистике. Геймерам предложат выступить в роли молодого волшебника, который является новичком в магических искусствах. Главному герою предстоит исследовать заброшенные руины под городом Гранд-Амнис, в которых можно обнаружить различные артефакты.

Для справки: последний трейлер проекта CharacterBank опубликовала в сентябре 2021 года. Геймеры могут знать студию CharacterBank по VR-проектам Asuz и MYSPERYENCE.

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