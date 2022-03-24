Саранск, , 23:27 — REGNUM В настоящее время в Мордовии ведется ежедневный мониторинг цен по 52 видам товаров. Об этом сообщил глава минэкономики республики Алексей Грибанов.

Сахар (сс)ring

Он подчеркнул, что объем товарных запасов у торговых организаций достаточно стабильный, отрицательная динамика отсутствует — товары завозятся своевременно. Запасы продукции составляют от трех до 150 дней торговли.

В федеральные торговые сети с 16 марта увеличена отгрузка сахара из распределительных центров на 30%.

С предпринимателями проведена работа для купирования ажиотажного спроса на сахарный песок — снижена цена на него в магазине «Птица». Ранее была организована дополнительная площадка для продажи 10 тонн возле Центрального рынка. Еще 20 тонн сахара была реализовано на четырех площадках ярмарок выходного дня.

Городские ярмарки, где будут продаваться товары первой необходимости по льготным ценам, запланированы на 26 марта, а также 2 и 9 апреля.

ИА REGNUM напоминает, ранее замминистра экономики, торговли и предпринимательства республики Александр Анохин заявлял, что Дефицита продовольствия в Мордовии нет и не предвидится. По его словам, в регионе создан запас товаров первой необходимости на несколько месяцев вперед. Этот запас регулярно пополняется.

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