Макеевка, ДНР, , 23:26 — REGNUM Ракеты из БМ-21 «Град» применили украинские формирования в отношении городов в ДНР Ясиноватая и Макеевка вечером 24 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Установка Град Скриншот видео страницы ZloyFenix

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Так, по Ясиноватой ВСУ из населённого пункта Авдеевка выпустили пять ракет. Обстрел зафиксирован в 20:09 мск. По Макеевке ракеты были выпущены ВСУ со стороны населённого пункта Опытное в 20:20 мск: зафиксирован пуск десяти ракет.

Также «Градами» ВСУ обстреляли 24 марта посёлок Озеряновка (ДНР): в 13:10 мск со стороны населённого пункта Розовка выпущено семь ракет, атака повторилась в 16:25 мск (20 ракет и ещё 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм).

В 16:05 мск по селу Михайловка украинскими боевиками выпущено 100 ракет — также из Розовки. Также вечером «Градами» был обстрелян Донецк.

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