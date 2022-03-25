Лондон, 25 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Британский рэп-исполнитель Nafe Smallz (Натан Адамс) представил новый видеоклип под названием Bad. Выход ролика состоялся на YouTube-канале музыканта.

Скриншот YouTube Nafe Smallz

На видео артист демонстрирует времяпрепровождение в компании девушек в роскошном особняке, рассказывая о трудном пути к славе. Эта работа стала уже вторым клипом Nafe Smallz, выпущенным в 2022 году.

Напомним, что Nafe Smallz начал музыкальную деятельность в 2013 году. На 2022 год рэпер запланировал публикацию нового альбома.