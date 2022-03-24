Саранск, , 23:13 — REGNUM В Мордовии наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Текущая эпидемиологическая ситуация в республике обсуждалась в ходе заседания оперативного штаба.

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«Сегодня у нас 101 новый случай, и это в семь раз меньше, чем в пиковую волну. В республике нет классов на карантине», — отметила вице-премьер Галина Лотванова и добавила, что с понедельника школы уходят на каникулы.

Для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в медицинских учреждениях республики развернуто 625 коек, из них свободы в настоящее время 23%.

По итогам заседания рабочая группа оперштаба предложила снять ограничение на проведение массовых мероприятий в учреждениях общественного питания — свадеб, банкетов и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 195 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 136 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 64 584 случая заражения коронавирусом, из них 101 — за минувшие сутки.

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