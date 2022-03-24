Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Вашингтон, Сеул и Токио осудили новые ракетные пуски Пхеньяна, говорится в опубликованном 24 марта заявлении Пентагона. Министры обороны трёх стран созвонились в связи с действиями Северной Кореи.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой вывод сделала американская сторона после телефонных переговоров главы Пентагона Ллойда Остина с коллегами из Южной Кореи и Япони Со Уком и Нобуо Киси. Отмечается, что министры «решительно осудили» пуск баллистической ракеты Северной Кореи.

Они назвали эти действия Пхеньяна «серьёзной угрозой миру и стабильности» всей планеты, не говоря уже об Индо-Тихоокеанском регионе и Корейском полуострове.

Участники переговоров заявили, что пуск баллистической ракеты Северной Кореи — это нарушение резолюций СБ ООН. Раз Пхеньян решается на такие шаги, значит, он прекратил взятый на себя мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет, обещанный ранее международному сообществу.

«Они (министры — прим.ИА REGNUM) также говорили о важности трёхстороннего сотрудничества в сфере обороны с Республикой Корея в дополнение к текущей двусторонней координации между США и Японией для ответа на угрозу со стороны КНДР и продолжения усилий по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

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