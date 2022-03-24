Мадрид, 24 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. 31-летний фланговый нападающий «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар не планирует покидать мадридский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 24 марта сообщило издание Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эден Азар

Бельгийский нападающий выступает за мадридский клуб с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро, а текущее соглашение Эдена Азара с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в семнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Алавесом». В рамках Кубка Испании на счету Азара 2 (1+1) очка по системе гол+пас.